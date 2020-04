24-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Kat is brandweer te slim af in Oosterpark

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagmorgen opgeroepen voor een dier in problemen aan de Tjerk Bolhuisstraat in de Oosterparkwijk in Groningen.

Een kat was op het dak geklommen van een woning en durfde er niet meer vanaf. Toen brandweerlieden een ladder tegen de gevel aanzetten sprong de kat snel via het dakraam naar binnen. De brandweer kon snel weer retour naar de kazerne.