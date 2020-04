24-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Hennepkwekerij aangetroffen in woning in 'Helpermaar'

Groningen - De politie heeft donderdag aan het eind van de middag een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Belcamposingel in de nieuwbouw wijk 'Helpermaar'.

Het is onbekend hoe de politie de hennepkwekerij op het spoor is gekomen. Aan het begin van de avond werd de hennepkwekerij geruimd door een gespecialiseerd bedrijf. Het is onbekend hoeveel planten er in de woning werden aangetroffen.



Alle aanwezige apparatuur die benut werd voor de hennepkwekerij werd ter plekke vernietigd door het gespecialiseerde bedrijf. Een woordvoerder van de politie Groningen laat weten dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht in deze zaak, maar het onderzoek gaat verder.