24-04-2020, Harold Rutgers 112gr.

Handrem vergeten: Auto te water in Winsum

Winsum - Op de Geert Reinderstraat/ Wigbolt Ripperda straat in Winsum is vrijdagmiddag om 17:20 uur een auto te water geraakt. Dit gebeurde naast de Rabobank.

Men was vergeten de auto op de handrem te zetten. Om 17:45 uur heeft berger Faber de auto vakkundig geborgen.