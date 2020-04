25-04-2020, Rijksoverheid.nl Bron & Pixabay

Start landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronacrisis

Landelijk - Vandaag starten het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld.

Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ helpt deze campagne slachtoffers en omstanders in actie te komen bij huiselijk geweld.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden noodzakelijkerwijs ingrijpende maatregelen genomen. Mensen werken en leven daardoor meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en kunnen onzekerheid hebben over hun inkomen. Dat kan betekenen dat de spanningen thuis oplopen, wat de kans op fysiek, psychisch of seksueel geweld vergroot.





Nu mensen elkaar minder treffen op verjaardagsfeestjes, school of de sportclub, blijft huiselijk geweld vaker verborgen. In deze uitzonderlijke tijd is het daarom extra van belang dat mensen iets doen. Een kleine stap kan al een groot verschil maken. Zowel voor mensen die zelf te maken hebben met huiselijk geweld als voor mensen in hun omgeving.

Het houdt niet op, totdat je iets doet

De nieuwe landelijke campagne richt zich op de eerste belangrijke stap die mensen kunnen maken: praat er over of vraag advies. Voor de campagne worden TV- en radiospots ingezet, online advertising en is een campagnewebsite ingericht. Op de website www.ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl kunnen mensen concrete tips en adviezen vinden over wat zij kunnen doen bij kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling.



Mensen kunnen, net als anders, 24/7 (anoniem) bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. De campagnewebsite geeft daarnaast informatie over andere hulplijnen waar mensen gebruik van kunnen maken.

Video