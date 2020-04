25-04-2020, Gijs Bouman 112Gr.

Buitenbrand snel geblust in Farmsum

Farmsum - Op een terrein aan de Houtweg in Farmsum stond zaterdagmorgen om 11:45 uur wat hout in de brand. De eerste melding was een vrachtwagen brand.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer van Delfzijl heeft de kleine brand geblust.