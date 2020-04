25-04-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Opnieuw drukte bij afvalbrengstations in Groningen

Groningen - Ondanks de oproep van de Gemeente Groningen om niet naar de afval-breng stations te komen, was het zaterdagmorgen alweer 'smoordruk' bij de afval-breng stations in de stad Groningen.

Bij het afval-breng station aan de Electronweg/ Atoomweg stond een file van maarliefst zestig auto's. Volgens automobilisten, die al een tijdje in de file stonden, bedraagt de wachttijd ongeveer twee uur als je achteraan in de rij aansluit, en dat op zaterdagmorgen.



Vanwege het coronavirus werken veel mensen thuis en wordt er veel opgeruimd en verbouwd in en om het huis. Daardoor wordt er veel spul en afval naar de afvalbrengstations gebracht.



Aanstaande maandag zijn alle afval-breng station in de stad gesloten in verband met Koningsdag. Hieronder 2 tweets Alle afvalbrengstations in onze gemeente zijn op maandag 27 april (Koningsdag šŸ‘‘) en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag šŸ‡³šŸ‡±) gesloten. Kijk voor de openingstijden en overige informatie op https://t.co/N5muh5pNFp. pic.twitter.com/cQzZ7BPTMK — Gemeente Groningen (@gem_groningen) — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 22, 2020 We verzoeken je dringend om dinsdag níet naar het #afvalbrengstation te komen vanwege zeer lange wachttijden. Stel je bezoek uit tot een rustiger tijdstip. Dank! pic.twitter.com/bh7Hwc3X0F — Gemeente Groningen (@gem_groningen) — Gemeente Groningen (@gem_groningen) April 13, 2020