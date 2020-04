25-04-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Brandweer redt kat van het dak in de Oosterparkwijk

Groningen - De Groninger brandweer werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een dier op hoogte aan de Zonnebloemstraat in de Oosterparkwijk.

Op het dak van een woning zat een kat die niet meer naar beneden durfde. De brandweer heeft met behulp van een hoogwerker de kat van het dak weten te halen. Hoe de kat op het dak is geklommen is niet bekend. De kat is na de reddingsactie overgedragen aan de dierenambulance.