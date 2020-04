26-04-2020, 112Groningen.nl

Vuurwerkbom door brievenbus van woning gegooid in Beerta

Beerta - In de nacht van zaterdag op zondag is er bij een woning aan de Hannie Schaftstraat in Beerta een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid.

Buurtbewoners werden om even voor twee uur opgeschrikt door een enorme knal. De politie is ter plekke bij de woning een onderzoek gestart. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.





Ook zijn er (nog) geen aanhoudingen verricht in deze zaak. De politie gaat door met het onderzoek.