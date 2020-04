26-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Feestgangers op Koningsdag kunnen maandag boete verwachten

Groningen - Mensen die op Koningsdag toch stiekem een feest gaan vieren kunnen rekenen op een bekeuring. Dat heeft premier Rutte (VVD) laten weten. Zegt Oogtv.nl

Vanwege de coronamaatregelen is alle horeca dicht en zijn evenementen verboden. Oranjeverenigingen hebben vanwege de maatregelen nagenoeg alle evenementen afgelast. Bij de minister-president is niets bekend over eventuele illegale feesten. “Maar ik kan daar heel kort en krachtig over zijn”, zegt Rutte. “Dat is stom. Doe het niet.

Je weet wat de risico’s zijn. Geen feestjes op Koningsdag. Dat kan helaas niet.” Rutte roept mensen op om dit weekend en dus ook op Koningsdag zoveel mogelijk thuis te blijven. “Als je al naar buiten gaat, doe dit dan zoveel mogelijk in je eigen buurt.”