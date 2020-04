26-04-2020, Joey Lameris 112Gr,.

Gesignaleerde man aangehouden tijdens controle

Groningen - De politie heeft zaterdagavond een automobilist staande gehouden omdat er in het voertuig meer dan drie personen zaten. Dat is verboden vanwege de corona maatregel.

Het voertuig kreeg op de Savorninlohmanlaan een stopteken. Toen agenten de inzittenden wilden controleren, roken de agenten een sterke wietlucht uit de auto komen. De politie heeft ter plekke de auto doorzocht en trof in het voertuig een bepaalde hieveelheid softdrugs aan.





De softdrugs die in de auto werd gevonden is door de politie in beslaggenomen. Eén van de inzittenden van het voertuig stond bij de politie gesignaleerd voor een openstaande vrijheidsstraf. De gesignaleerde man werd door de politie aangehouden en is ingesloten op het cellencomplex Hooghoudt.