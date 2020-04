26-04-2020, Weeronline.nl bron & Politie tweet

Koningsdag ! wordt warm, maar blijf thuis !

Landelijk - Net nu we allemaal in en om het huis moeten blijven en Koningsdag ‘Woningsdag’ is geworden, wordt het de warmste Koningsdag ooit. De zon schijnt flink en het blijft droog. De temperatuur stijgt naar 15-22 graden.

Voor de warmste Koningsdag moet de temperatuur in De Bilt oplopen naar 17,7 graden of meer. Volgens de huidige verwachting wordt het in De Bilt 19,8 graden en lukt dit makkelijk. Dat meldt Weeronline.

Het weerbeeld ziet er goed uit en daarom is het extra jammer dat we niet allemaal over vrijmarkten kunnen struinen of een terrasje kunnen pakken. De zon schijnt flink, maar er is ook sluierbewolking zichtbaar. De temperatuur stijgt naar 17-18 graden in het noorden en westen en naar 19-22 graden landinwaarts. In het zuidoosten wordt het 23 graden, maar in het Waddengebied blijft het kwik steken bij 14-16 graden.

Als de temperatuur in De Bilt stijgt naar 17,7 graden of meer dan is sprake van de warmste Koningsdag. We vieren Koningsdag sinds 2014 en de eerste versie was tot nu toe de warmste met 17,6 graden. De warmste Koninklijke feestdag was in 1993. Op 30 april steeg de temperatuur in De Bilt naar 26,9 graden. De koudste Koninginnedag was in 1970 met 8,6 graden. Vorig jaar viel 8,9 millimeter regen. Daarmee was het de op één na natste Koninklijke feestdag.

Dit weekend prima lenteweer

Ook dit weekend ziet het weerbeeld er lenteachtig uit. Deze zaterdag is het eerst nog bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon door. In het noorden is de bewolking zowel vandaag als zondag hardnekkiger. Het blijft overal droog en er waait een zwakke noordenwind. De temperatuur is zeker vandaag duidelijk lager dan de laatste tijd. Het wordt 12-14 graden in het noorden en westen en 15-17 landinwaarts. In het zuidoosten kan het lokaal 18 graden worden. Zondag wordt het overal weer een graadje warmer.

Vanaf dinsdag neemt de kans op enkele buien toe en bestaat het weerbeeld uit een mix van zon en wolken. De temperatuur wordt geleidelijk wat lager en eind volgende week is het 14-17 graden.

De datum van Koninginnedag en Koningsdag



Van 1949 tot en met 2013 werd Koninginnedag gevierd op 30 april. Viel het op een zondag dan werd het feest tot 1980 echter verzet naar 1 mei en vanaf 1980 naar 29 april. Sinds 2014 vieren we Koningsdag op 27 april. De eerste editie viel echter direct op een zondag en daarom werd het feest gehouden op 26 april.

2 tweets