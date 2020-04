27-04-2020, Raymond Meter 112gr

Julianaplein: Politieauto botst op personenauto

Groningen - Maandagmiddag heeft er op het knooppunt Julianaplein in Groningen een verkeersongeval plaatsgevonden tussen een politieauto en een andere automobilist.

De inzittenden van beide voertuigen werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op hun verwondingen. Voor zover bekend vielen er geen gewonden bij het verkeersongeval.



Het is onbekend of het politievoertuig onderweg was naar een spoedrit. De verkeers ongevallen analyse deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zowel het politievoertuig als het andere betrokken voertuig werden door een bergingsbedrijf afgesleept.

Ten tijde van het ongeval had de politie meerdere rijstroken afgesloten in verband met hulpverlening en het onderzoek.