27-04-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Persoon vast in de modder bij verpleeghuis in Winschoten

Winschoten - De brandweer van Winschoten werd maandagavond om 18:40 uur opgeroepen voor een persoon bekneld bij een verpleegcentrum in Winschoten.

Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek er iemand vast te zitten in de modder. Brandweerlieden hebben met een schep te persoon weten te bevrijden. Het is onbekend hoe de persoon in de modder terecht is gekomen. Na 20 minuten kon men weer terug naar de kazerne.