Forse file op A7 door wegwerkzaamheden, ruim een uur vertraging

Groningen - Door wegwerkzaamheden op de A7 is dinsdagmorgen een forse file ontstaan van enkele kilometers.

Door de werkzaamheden was er maar één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. De file was rond kwart over acht dermate lang dat men rekening moest houden met ruim 55 minuten extra reistijd. De file begon volgens een automobilist al bij de oprit vanaf Hoogkerk richting het Julianaplein.



Ook op de A28 bij het knooppunt Julianaplein moet men rekening houden met vertraging. Het is onbekend tot hoelang de werkzaamheden duren.