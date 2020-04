28-04-2020, 112Groningen.nl & Video Meternieuws.nl & Sven Hoogland

Voordeur beschoten met wapen, 3 aanhoudingen (Video)

Gasselternijveen - Aan de Parchutistenstraat in Gasselternijveen is maandagavond rond elf uur in de avond volgens een politie melding van een mogelijke schietpartij geweest.

Volgens omstanders zou er vermoedelijk met een luchtdruk wapen op een voordeur zijn geschoten. Het raam van de beschoten deur is door het schietincident gesneuveld.





De politie had de directe omgeving van de beschoten woning afgezet en deed onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Voor zover bekend zijn er door de politie (nog) geen aanhoudingen verricht in deze zaak. Het onderzoek naar het schietincident gaat door.

Update:

Op basis van verklaringen heeft de politie in Appingedam een voertuig staande gehouden. Drie inzittenden werden hierbij aangehouden. Er werden in het voertuig twee balletjespistolen aangetroffen. Vermoedelijk is hiermee geschoten op de woning. Uit onderzoek zal moeten blijken of dit inderdaad het geval is.De verdachten, een 19-jarige vrouw uit Gasselternijveen, een 23-jarige man uit Appingedam en een 26-jarige man uit Groningen, zitten nog vast, meldt de politie dinsdagmiddag.