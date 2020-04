28-04-2020, Marc Dol - 112Gr.

Rookontwikkeling in auto

Stadskanaal - Aan de Stationsstraat in Stadskanaal heeft dinsdagmorgen korte tijd brand gewoed in een auto.

De brandweer ontving rond 3.45 een melding van deze brand. Bij aankomst van de brandweer bleek de auto vol rook te staan. Nadat de brandweer de auto heeft geopend is het vuur geblust. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.