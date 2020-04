28-04-2020, Ina Kiel - 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Grote uitslaande brand in schuur bij autobedrijf (2x Video)

Nieuw-Weerdinge - Meerdere brandweerkorpsen hebben dinsdagmiddag geassisteerd bij een grote brand in een schuur bij een autobedrijf in Nieuw-weerdinge. De eerste melding kwam binnen bij de meldkamer omstreeks 11:35 uur.

Hierop werd een tankautospuit en een tankwagen, in verband met de waterwinning, ter plaatse gestuurd. Al snel werd er opgeschaald naar middelbrand omdat de brand uitslaand was.



Zo'n 10 minuten na de eerste melding werd er door de officier van dienst opgeschaald naar grote brand en meerdere brandweerkorpsen werden ter plekke gestuurd om de brand te bestrijden.



De brand, die is begonnen in een schuur, was binnen enkele minuten uitslaand en er kwam veel rook vrij. De omliggende schuren werden door het vuur bedreigd en de brandweer heeft ingezet om de omliggende schuren te behouden.



Om 12:15 uur kwam het bericht binnen dat de brand daadwerkelijk was overgeslagen naar één van de omliggende schuren.



Op dit moment is de brandweer druk bezig met het bestrijden van de brand en probeert omliggende panden te koelen zodat de brand niet nog verder uitbreid naar andere panden. Later vanmiddag zal er een nieuwe update komen over deze grote brand.