28-04-2020, Koen Grootonk & Ruben H. - 112Groningen.nl

Persoon raakt licht gewond bij woningbrand in Bunne

Bunne - In een woning aan de Donderenseweg in Bunne is dinsdagochtend brand ontstaan in een keuken.

De brandweer werd om even voor twaalf uur gealarmeerd voor een woningbrand. Ter plaatse bleek het te gaan om een pannetje op het vuur. Brandweerlieden hadden de brand snel onder controle en hebben in de woning een nacontrole gedaan.



Eén persoon werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen. Deze persoon raakte licht gewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.