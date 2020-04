29-04-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl & Politie Groningen foto binnen

2500+ planten in wietpand Ulgersmaweg (Video)

Groningen - Bij de Ulgersmaweg in de stad is dinsdagmorgen rond 07:30 uur een politie inval gedaan in een bedrijfspand. De politie was uren in de panden bezig met onderzoek. De recherche kwam ook ter plaatse.

In drie loodsen werd een grote wietkwekerij aangetroffen aldus meerdere omstanders en diverse buren en getuigen die wij spraken. Om 18:30 uur was men aan het ruimen. De hoeveelheid kweek apparatuur dat er stond of het aantal planten is nog niet bekend. Enexis was ter plaatse om de stroom af te sluiten. Woensdag meer info. Update: Bij het politieonderzoek van dinsdag in verschillende panden aan de Ulgersmaweg is een grote hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij bestond uit ruim 2500 planten.

Politieagenten deden dinsdagochtend in alle vroegte een inval in de panden. De rest van de dag werd er onderzoek gedaan waarbij agenten assistentie kregen van medewerkers van de technische recherche en van energiebedrijf Enexis.



Er hing een hele sterke wietlucht en agenten liepen de panden in- en uit met apparatuur die gebruikt is in kwekerijen.



Woensdagochtend werd het verhaal van de kwekerij bevestigd door de politie. “Het gaat om een kwekerij die uit ruim 2.500 planten en een paar honderd stekjes bestaat”, laat politiewoordvoerder Ernest Zinsmeijer weten. “Een 62-jarige man is in het onderzoek naar de kwekerij aangehouden.”



Politieagenten deden dinsdagochtend in alle vroegte een inval in de panden. De rest van de dag werd er onderzoek gedaan waarbij agenten assistentie kregen van medewerkers van de technische recherche en van energiebedrijf Enexis.Er hing een hele sterke wietlucht en agenten liepen de panden in- en uit met apparatuur die gebruikt is in kwekerijen.Woensdagochtend werd het verhaal van de kwekerij bevestigd door de politie. “Het gaat om een kwekerij die uit ruim 2.500 planten en een paar honderd stekjes bestaat”, laat politiewoordvoerder Ernest Zinsmeijer weten. “Een 62-jarige man is in het onderzoek naar de kwekerij aangehouden.” Oogtv