28-04-2020, Martin Nuver 112Gr.

Inval bij groot wietpand aan de Ulgersmaweg

Groningen - Bij de Ulgersmaweg in de stad is dinsdagmorgen rond 07:30 uur een politie inval gedaan in een bedrijfspand. De politie was uren in de panden bezig met onderzoek. De recherche kwam ook ter plaatse.