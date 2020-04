28-04-2020, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Vermiste vrouw uit Bellingwolde is terecht (Video)

Bellingwolde - De politie is dinsdagavond een zoekactie gestart naar een 56 jarige vrouw die vermist is vanaf Bellingwolde.

Met meerdere politieagenten en twee hondengeleiders werd er in een bos langs de Veendiepsweg en de Dijksweg gezocht.



De politie verspreidde eerder vanavond al een burgernetmelding voor de vermiste vrouw. De burgernetmelding is als volgt:



"Vermist vanaf de omgeving Dijksweg in Bellingwolde. Vrouw, bruin haar, rode pyjama met zwarte vlekken, zwarte broek. Mevrouw is lopend vertrokken, heeft u tip bel dan 112".

Update: De vermiste vrouw uit Bellingwolde is vannacht rond 00:30 uur teruggevonden door de hulpdiensten. De vrouw wordt overgedragen aan een zorginstelling.