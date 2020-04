29-04-2020, Raymond Meter 112gr

Woningbrand Oude Middelhorst in Haren

Haren - De brandweer van Haren werd vannacht omstreeks half 3 opgeroepen voor een woningbrand aan de Oude Middelhorst.

Ter plaatse was rookontwikkeling in de woning. Hierop is men meteen een binnenaanval gestart om de brand te bestrijden. Omdat er nog veel rook onder de dakpannen weg kwam is men het dak op gegaan ter controle. Ook heeft men een stuk dakgoot los gehaald.





Er zijn bij de brand geen slachtoffers gevallen. Wat er exact heeft gebrand is niet bekend.