29-04-2020, Oogtv.nl (Bron)

Rutte: `We zijn de coronamaatregelen aan het verrommelen`

Landelijk - Premier Mark Rutte (VVD) roept woensdagavond mensen op om thuis te blijven. De minister-president heeft het over een mixed-beeld waarbij we weer meer de straat op gaan. “En dat is niet zonder risico.” Zegt Oogtv.nl

Volgens Rutte zijn er op dit moment twee dingen aan de hand. “Als we kijken naar de cijfers dan gaat het de goede kant op. Het aantal bezette bedden op de Intensive Care neemt af, het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis moet worden afgenomen neemt ook af. Het gaat echt de goede kant op.” Maar volgens Rutte is er wel sprake van een vertekend beeld. “Alle cijfers die je vandaag voorbij ziet komen daar zit een vertraging in van twee á drie weken. Als je vandaag besmet wordt dan krijg je wellicht over zeven dagen klachten. In eerste instantie probeer je thuis uit te zieken en als dat niet lukt ga je naar het ziekenhuis. Alles wat je dus aan cijfers ziet is van toepassing op veertien dagen geleden.”

Drukker op straat



En dat brengt Rutte bij punt twee. “Afgelopen maandag op Koningsdag zagen we een onwerkelijk plaatje. Geen vrijmarkten, geen festiviteiten. We zijn er in geslaagd om een Koningsdag te vieren op een manier zoals die helaas nodig was. Maar ondertussen zien we ook wat anders. We zien dat het drukker wordt op straat. Iedereen doet wel vreselijk zijn best om zich te houden aan de anderhalvemetermaatregel maar het is niet allemaal zonder risico. We zijn de maatregelen aan het verrommelen.”

“Het gaat dan als een hockeystick omhoog”



“Als door dit gedrag blijkt dat de verspreidingsgraad toe neemt dan heeft dat grote gevolgen voor het vele werk waar we als samenleving de afgelopen twee maanden zo hard aan gewerkt hebben. Als blijkt dat over twee weken de besmettingsraad toe neemt dan kunnen we niet verder versoepelen.” De premier doelt hier op het ℝ-getal dat niet boven de 1,0 mag komen. “Als dit wel gebeurt dan gaat het als een hockeystick en dan loopt het aantal besmettingen weer ontzettend omhoog. Daarom de oproep om alsjeblieft thuis te blijven, om thuis te werken en om in je eentje naar de winkel te gaan.”

Na 20 mei

De komende weken gaat het kabinet zich voorbereiden op de periode na 20 mei. “We gaan daarbij kijken naar verschillende aspecten. Kan er versoepeld worden door bijvoorbeeld contactberoepen weer aan de slag te laten gaan, wat is het effect van het gebruik van mondkapjes en wat gaan we doen met het openbaar vervoer.”