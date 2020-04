29-04-2020, Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Gaslek op akker bij Tolbert

Tolbert - De brandweer van Leek werd woensdagavond om 22:45 uur opgeroepen voor een gaslek aan de Mensumaweg in Tolbert.

Het gaslek bevond zich op een akker. In de omgeving van het lek hing een sterke gaslucht. De brandweer heeft metingen gedaan en de omgeving veilig gesteld. Hoe het lek is ontstaan is onbekend. Tijdens het uitbreken van het lek waren er geen werkzaamheden bezig op en rond de akker.

In 2016 was er ook al een lek