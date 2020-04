30-04-2020, Redactie & Youtube video embed

Stacaravan uitgebrand op camping (Video)

Kropswolde - Op camping Meerwijck aan de Strandweg in Kropswolde is woensdagnacht om 04:10 uur een stacaravan volledig uitgebrand.

Er was geen redden meer aan voor de brandweer. Er raakte niemand gewond bij de brand. De schade is groot, er bleef niets over.