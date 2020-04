30-04-2020, RIVM Twitter bron

RIVM: Dodental met 84 gestegen

Landelijk - Vandaag zijn er 84 patiƫnten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn. Er zijn 84 personen als overleden gemeld.

Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 39.316 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu .

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

COVID-19 en zorgmedewerkers

Tot en met 30 april 10.00 uur zijn 13.884 zorgmedewerkers in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar met COVID-19 gemeld. Dit betreft zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis. Van hen zijn 458 gemeld als opgenomen in het ziekenhuis (3%).

Voor meer informatie zie COVID-19 en zorgmedewerkers

Tussenrapportage onderzoek naar hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven

Het RIVM en het Nivel Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg onderzoeken tussen 24 februari en 17 mei 2020 samen hoe mensen in Nederland de coronacrisis beleven. Vandaag verschijnt de tussenrapportage van de eerste vier vragenlijsten, die tussen 24 februari tot en met 19 april zijn uitgezet. Voor het onderzoek worden telkens ongeveer 3.000 mensen van het Nivel Consumentenpanel met vragenlijsten ondervraagd.

Daarbij kijken zij onder andere naar waar mensen meer informatie over willen. Ook onderzoeken zij hoe bezorgd mensen zijn over het nieuwe coronavirus en hoe zij denken over de maatregelen van de Rijksoverheid. De leden van het Nivel Consumenten panel ontvangen in de onderzoeksperiode zes keer een vragenlijst. Tot 17 mei zijn er nog twee vragenrondes.

