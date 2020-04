30-04-2020, Martin Nuver 112Gr.

Scooterrijder gewond na val in Beijum

Groningen - Bij een verkeersongeval donderdagmiddag om 17:15 uur op de Amkemaheerd is een scooterrijder gewond geraakt.

De bezorgfietser stond stil op het fietspad om op zijn telefoon te controleren waar hij zijn bestelling af moest leveren, toen hij weg wilde fietsen week hij een beetje uit en de scooterrijder moest uitwijken en kwam ten val

De man had flink last van zijn schouder en had ook behoorlijk wat schaafwonden opgelopen. Agenten noteerden de gegevens van de betrokken partijen. De man ging naar het UMCG voor behandeling. De scooter werd opgehaald door een politie busje.

Dvhn