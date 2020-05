01-05-2020, Joey Lameris 112Gr,.

Grote waterschade bij Forum Groningen door sprinkler (Video)

Groningen - In het Groninger Forum in de binnenstad van Groningen is vrijdagmorgen wateroverlast ontstaan.

Over de oorzaak van de enorme wateroverlast is op dit moment nog niks bekend vermoedelijk dat de regenbuien van afgelopen nacht een rol hebben gespeeld. De schade aan het pand is groot. In het pand zijn medewerkers volop bezig met speciale stofzuigers om het water af te zuigen.

Update:

Volgens een woordvoerder van het Forum is de sprinklerinstallatie in het gebouw afgegaan. Er wordt nog uitgezocht hoe dat kon en wat de schade is. Zegt Oogtv.nl

Ook bij horecagelegenheid ’t Feithhuis in de buurt van het Forum is sprake van wateroverlast. Maar dat staat waarschijnlijk los van elkaar.