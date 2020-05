01-05-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Twee gewonden na gasexplosie in Beijum (Video)

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagavond omstreeks 19:35 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Wibenaheerd in de wijk Beijum.

Kort na de eerste melding werd er door de meldkamer opgeschaald een 'middel hulpverlening' en extra hulpdiensten werden door de meldkamer ter plekke gestuurd. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen ter medische assistentie van het aanwezige ambulance personeel.

Toen de eerste hulpdiensten aankwamen bleek het te gaan om een explosie dat had plaatsgevonden in een woning van een flatgebouw. Het was nog onbekend of er bij de explosie gewonden waren gevallen, meerdere ambulances en een traumahelikopter waren uit voorzorg ter plekke.

Het flatgebouw waar de explosie had plaatsgevonden werd door de hulpdiensten uit voorzorg ontruimd in verband met mogelijk instortingsgevaar en omdat er een kans bestond dat er nogmaals een explosie plaats zou kunnen vinden.

Luide knal

Buurtbewoners melden aan een fotograaf ter plaatse dat zij een flinke luide knal hoorden en daarna 'gillende' en 'schreeuwde' mensen. "Een paar minuten na de knal stond het hier vol met politie, brandweer en ambulances", meldt een omwonende.

Omgeving afgezet

De nabije omgeving van de flat werd door de politie afgezet met linten. Het publiek wat is afgekomen op het incident wordt zoveel mogelijk op afstand gehouden, zodat de hulpverleners alle ruimte hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

Twee personen gewond

Op het moment van de explosie waren twee personen in de desbetreffende woning aanwezig, zo meldt een officier van dienst van de Groninger brandweer. Het gaat om een man en een vrouw die de bewoners van de woning zijn.

"Deze twee personen zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is momenteel nog niks bekend."

Schade

Volgens de brandweer is de 'grotere' schade beperkt gebleven tot één woning. De omliggende woningen hebben alleen 'lichte' schade opgelopen door de enorme dreun. Stichting Salvage is ter plaatse en zal de bewoners van de getroffen woningen ondersteunen met de afhandeling van de schade.

Brandweerlieden hebben bij de verwoeste woning enkele loshangende delen van de gevel verwijderd zodat er niks meer naar beneden kon vallen. Volgens een buurvrouw die in de woning kon kijken zag zij dat de muren in de woning op instorten stonden.

"De verwachting is dat de meeste bewoners van het gebouw in de loop van de avond terug kunnen keren naar hun woningen", schrijft de brandweer op Twitter.

Touringcars

De bewoners van de flat die vanwege de explosie hun huis uit moesten, werden na het incident tijdelijk in meerdere touringcars opgevangen. Een groot aantal bewoners mochten tegen het eind van de avond weer terug naar hun woningen. Naar alle waarschijnlijkheid zal er morgen door de politie onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de explosie.

Oorzaak

Over de exacte oorzaak van de explosie is bij de hulpdiensten nog niet veel bekend. Dit zal op een later tijdstip moeten worden onderzocht.

Op sociale media gaat het gerucht rond dat het om een 'gasexplosie' zou zijn gegaan, maar dit is enkel niet bevestigd.

