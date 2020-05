01-05-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Magnetron vat vlam in studentenwoning in binnenstad

Groningen - Vrijdagavond werd de brandweer opgeroepen voor een woningbrand aan de Herestraat in de binnenstad van Groningen.

Ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen. Het was een magnetron die in brand stond, waardoor rookontwikkeling was ontstaan in de woning. De brandweer had het brandje snel onder controle en men heeft een nacontrole verricht. Na 20 minuten kon men weer terug naar de kazerne.