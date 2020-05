01-05-2020, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Auto raakt te water in Appingedam

Appingedam - Een auto is vrijdagmiddag door nog onbekende oorzaak te water geraakt in het Nieuwe diep in Appingedam.

Vermoedelijk is het voertuig het water ingerold. Gelukkig zat er niemand in het voertuig toen de auto te water raakte. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en afgesleept. De schade aan het voertuig is groot.