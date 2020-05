01-05-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Schoorsteenbrand snel onder controle in Veendam

Veendam - Vrijdagavond rond 20.40 uur moest de brandweer van Veendam uitrukken voor een schoorsteenbrand aan de E.E Stolperlaan.

Ter plaatse was er aan de buitenkant weinig waar te nemen. De brandweer ging met behulp van de hoogwerker naar boven om de schoorsteen te vegen. De situatie was snel onder controle waarmee het gevaar was geweken.