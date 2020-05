02-05-2020, KNMI bron & archief foto

Aardbeving van 2.5 bij Zijldijk

Zijldijk - Vrijdagnacht om 05:13 uur vond bij Zijldijk een aardbeving plaats met een magnitude van 2.5 op de Schaal van Richter.

Het trilde in het dorp melden dorpsbewoners in- en omgeving van Zijldijk. De aardbeving komt door de gaswinning in onze provincie.

Zie ook

tweet