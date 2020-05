02-05-2020, 112Groningen.nl

Auto raakt van de weg bij knooppunt Zuidbroek

Zuidbroek - Op de N33 nabij knooppunt Zuidbroek is zaterdagochtend een automobilist door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt.

Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde rond 10:45 uur onderaan de oprit naar de A7 toe. Voor zover bekend zijn er bij het ongeval geen gewonden gevallen.



Het ongeval werd door Rijkswaterstaat beveiligd en ook de politie was aanwezig. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept, hoe groot de schade is is onbekend.