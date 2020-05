02-05-2020, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Ontplofte oven mogelijke de oorzaak van explosie in Beijum

Groningen - De schade aan het flatgebouw aan de Wibenaheerd in Beijum is zaterdagmorgen goed te zien.

Gisteravond vond er in één van de woningen van het flatgebouw een explosie plaats. De hulpdiensten rukten massaal uit en twee personen zijn uiteindelijk gewond naar het ziekenhuis overgebracht.



De mogelijke oorzaak van de explosie is een ontplofte oven, dat meldt de Groninger brandweer zaterdagmorgen. Het pand wat door de explosie onbewoonbaar is, is met houten platen en een groot zeil dicht gemaakt. De puin resten werden vanmorgen door een speciaal bedrijf weggehaald.



Sommige buurtbewoners hebben de afgelopen nacht nauwelijks tot niet geslapen vertelt de buurvrouw aan een verslaggever. "De schrik zit er bij ons nogsteeds behoorlijk in."