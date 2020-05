02-05-2020, Redactie & Youtube Meternieuws.nl

Gewonde bij woning Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Op de Akade in Musselkanaal vond zaterdagmiddag een ongeval plaats achter een in aanbouw zijnde woning. Een man raakte daarbij gewond.

Een traumahelikopter verleende assistentie. De toedracht wordt onderzocht. Per ambulance ging de man naar het UMCG. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.