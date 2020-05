02-05-2020, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Diverse voertuigen vernield in Selwerd

Groningen - Vrijdagnacht tussen 01:00 en 03:00 uur zijn er in de wijk Selwerd meerdere autoruiten(7) ingeslagen en vernield. Het gaat om meerdere voertuigen die stonden op o.a. de Maluslaan en de Ranonkelstraat. En in Paddepoel ook.