Lijnbus botst achterop auto, één persoon gewond

Groningen - Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de N7 is een bus van vervoersbedrijf Qbuzz op een personenauto gebotst.

Het ongeluk gebeurde rond 15.50 uur. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend, een lijnbus is achterop een personenauto gebotst. Een inzittende van de auto is daarbij gewond geraakt. Deze wordt gecontroleerd door ambulanceverpleegkundigen. Vanwege het ongeluk is de weg vanaf de Euroborg richting Lewenborg volledig afgesloten.





De bestuurder van de auto wilde op het laatste moment afslaan maar dit mislukte. De auto kwam daardoor in botsing met de middengeleider. De bus die er achter reed kon niet meer stoppen en botste daardoor op de auto. Beide voertuigen raakten flink beschadigd.



