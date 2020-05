02-05-2020, Patrick Wind 112Gr. & Raymond Meter

Persoon springt in water: 1 aanhouding

Groningen - Zaterdagavond om 19:00 uur een melding voor de brandweer van een voertuig te water bij de Eendrachtskade in de stad. Diverse hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse.

Ter plaatse bleek een man doel bewust in het water te zijn gesprongen dit zeggen omstanders. De toedracht is nog niet duidelijk. De man was bij aankomst van de brandweer al weer aan de wal met een nat pak. Hij werd aangehouden en afgevoerd naar het cellen complex.