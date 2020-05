02-05-2020, Martin Nuver, Joey Lameris & Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Daadwerkelijk explosief materiaal gevonden Wibenaheerd (Video)

Groningen - De hulpdiensten zijn zaterdagavond opnieuw druk geweest met het ontruimen van het flatgebouw waar vrijdagavond een explosie heeft plaatsgevonden.

In het pand aan de Wibenaheerd in Groningen, waar gisteravond een explosie heeft plaatsgevonden, zijn vanavond mogelijk explosieve stoffen aangetroffen. Het onderzoek is gestart, nadat bij de politie vanmiddag informatie was binnengekomen.

De situatie in het pand aan de Wibenaheerd is zodanig verdacht dat de EOD ter plaatse komt. Het hele blok is vanwege deze situatie ontruimd. Het onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk explosief materiaal is en om welk explosief materiaal het gaat.

Update 00:55 uur: De EOD is klaar met het onderzoek naar de aangetroffen stoffen in de woning . In de woning is daadwerkelijk een explosieve stof gevonden. Deze stof wordt uit de woning gehaald en de EOD zal de stof afvoeren.



Zondag meer info