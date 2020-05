02-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Sissende snelkookpan wordt aangezien voor gaslekkage in de Wijert

Groningen - De hulpdiensten werden zaterdagavond omstreeks 23:00 uur opgeroepen voor een mogelijke gaslekkage in een flatgebouw aan de Nicolaas Beetsstraat in de Wijert.

Buurtbewoners hoorden een sissend geluid en dachten dat er een gaslek was. Toen brandweerlieden in het flatgebouw op verkenning gingen bleek het allemaal mee te vallen. Het bleek te gaan om een sissende snelkookpan op een van de balkons van de woningen. De hulpdiensten konden al snel weer terugkeren richting de kazerne.