03-05-2020, M. Kraan & Oogtv.nl (Bron) & foto Michel Eising 112Gr. & Michael Huising 112Gr.

Onderzoek in flat Wibenaheerd nog volop gaande

Groningen - De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) is zondag nog altijd bezig met een onderzoek in de flat aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum. Zegt Oogtv

Bewoners van de ontruimde flat kunnen nog altijd niet terug naar hun woningen.

“Het onderzoek is nog altijd volop bezig”, vertelt politiewoordvoerder Robert Jan Valkema. “De EOD heeft in de woning een explosieve stof gevonden. Deze stof is er uit gehaald en is afgelopen nacht op een locatie in de stad onschadelijk gemaakt. De twee bewoners van de woning zitten nog vast op het politiebureau.

Vandaag zijn we druk bezig om in de woning te doorzoeken of er nog meer van deze stof ligt, of dat er wellicht nog andere stoffen aanwezig zijn. Zo lang dit onderzoek duurt mogen bewoners niet terug naar huis.” Op de vraag welke stof gevonden is geeft de woordvoerder geen antwoord. “Daar kan ik in het belang van het onderzoek geen antwoord op geven.”

Het explosieve materiaal is onschadelijk gemaakt op Driebond. Rond 02.25 uur was daar een explosie(foto) te zien. “Dat ze voor deze plek gekozen hebben is niet heel vreemd”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “Op deze plek worden vaker stoffen onschadelijk gemaakt.”

Bewoners terug als onderzoek helemaal is afgerond



Het is onbekend wanneer de bewoners weer terug mogen naar hun woningen. “Het politieonderzoek moet eerst helemaal afgerond zijn”, zegt Valkema. “We willen er zeker van zijn dat er geen gevaarlijke stoffen meer in de flat zijn. Pas dan mogen de mensen weer terug. Uiteraard houden we de bewoners op de hoogte.”

De flat werd zaterdag in het begin van de avond in allerijl ontruimd. Het gaat om het gebouw dat vrijdagavond ook al ontruimd werd nadat er een explosie had plaatsgevonden waarbij een gevel werd weggeblazen en twee bewoners gewond raakten. Een oven zou de oorzaak geweest zijn maar zaterdagmiddag kwam er informatie binnen bij de politie waarop een onderzoek werd gestart. Uit dat onderzoek bleek dat er een dusdanig verdachte situatie was dat de flat ontruimd moest worden en de EOD opgeroepen werd.

De EOD is zaterdagavond uren bezig geweest met een onderzoek waarbij het in het begin van de nacht liet weten dat er explosieve stoffen gevonden waren. De EOD is daarop begonnen met het verwijderen en afvoeren van de stof. De vijftig geëvacueerde bewoners uit de flat moesten de nacht elders doorbrengen.

Op de foto is de EOD nogsteeds bezig zondag om 11:45 uur.

Met een speciaal pak aan ging de EOD naar binnen.