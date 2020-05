03-05-2020, Martin Nuver 112Gr. & Jelte Haumersen & Joey Lameris

Onderzoek afgerond: Explosieven onschadelijk (Video)

Groningen - De EOD heeft zondagavond om 20:30 uur voor de 3e keer explosieven onschadelijk gemaakt. Ook al om 20:00 uur en afgelopen nacht om 02:25 uur , dit bij Driebond naast het Eemskanaal. Toen gingen ze naar Soesterberg.

Het onderzoek in de flat aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum is zondagavond afgerond. De politie laat weten dat de flat vrij is gegeven en dat de bewoners weer terug mogen naar hun huizen. Zegt Oogtv.nl

Tot ontploffing gebracht

De stoffen die zondagmiddag aangetroffen werden zijn zondagavond rond 20.00 uur tot ontploffing gebracht nabij de Woonschepenhaven aan de Sint Petersburgweg. Dit werd gedaan door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie, de EOD. Rond 20.00 uur klonk een eerste ontploffing. Een half uur later volgde er een tweede. Bij de ontploffing waren uit voorzorg ook de brandweer en een ambulance aanwezig.

Tv Noord

Dvhn