03-05-2020, Martin Nuver 112Gr.

Bewoners terug naar huis bij Wibenaheerd (Video)

Groningen - Het onderzoek in de flat aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum is zondagavond afgerond. De politie laat weten dat de flat vrij is gegeven en dat de bewoners weer terug mogen naar hun huizen. Meldt Oogtv.nl

De politie heeft de ontruimde woningen zojuist vrijgegeven”, laat een woordvoerder van woningcorporatie Nijestee weten. “Alle bewoners kunnen terugkeren naar hun woning. Er worden bussen ingezet vanaf de opvanglocatie. Bewoners die op dit moment gebruik maken van de aangeboden opvang kunnen daar komende nacht nog blijven.” Het nieuws volgt na een ochtend en middag waarbij er in de flat nog volop onderzoek werd gedaan. In de middag liet de politie weten dat er opnieuw explosieve stoffen waren aangetroffen. Om welke stoffen het gaat wil de politie in het kader van het onderzoek niet zeggen. Om 22:45 uur waren wij ter plaatse Dvhn Nos Journaal 23:45