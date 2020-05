04-05-2020, 112Groningen.nl

Aardbeving van 1.8 nabij Siddeburen

Siddeburen - Maandagmiddag omstreeks 13:11 uur werd er een aardbeving gemeld nabij Siddeburen (Midden-Groningen).

Het was een aardbeving van 1.8 op de schaal van richter. Meerdere mensen melden op Twitter dat hun huizen trilde en dat er een harde knal te horen was.



Afgelopen vrijdagnacht, 2 mei 2020, was er ook al een 'forse' aardbeving van 2.5 op de Schaal van Richter nabij het plaatsje Zijldijk.

tweets