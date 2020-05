04-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Automobilist verliest controle over voertuig en komt tegen hekwerk tot stilstand

Groningen - Een automobilist is maandagmiddag de controle over zijn voertuig verloren en vervolgens tegen een hekwerk bij een bushalte tot stilstand gekomen.

Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde omstreeks half twee op de kruising Europaweg met de Griffeweg. De bestuurder van de auto raakte bij het ongeval niet gewond. Zijn voertuig raakte door het ongeval fors beschadigd en moest worden afgesleept door een bergingsbedrijf.



De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de oorzaak van het eenzijdige ongeval. Twee personen zaten tijdens het ongeval in het bushokje, zij raakten gelukkig ook niet gewond.