Inbraak bij kiosk Hoornseplas, politie zoekt getuigen

Groningen - De politie Groningen is op zoek naar tips voor een onderzoek naar de inbraak die afgelopen zaterdagmiddag plaatsvond bij de kiosk van het Meerschap Hoornseplas.

Bij de inbraak werden drie jongens betrapt in het pand. Volgens de politie waren de inbrekers opvallend jong, tussen de veertien en zeventien jaar oud. Verder weet de politie te melden dat het zou gaan om jongens met een tenger postuur, waarbij één jongen specifiek opviel door zijn opvallende oranje capuchon.



Heeft u iets gezien of heeft u informatie over de inbraak of de verdachten, neem dan contact op met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.



