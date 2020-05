04-05-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kransen gelegd bij monumenten in Groningen

Groningen - Burgemeester Koen Schuiling legde maandagochtend een krans bij het Joods Monument aan de Hereweg. Later op de dag deed hij hetzelfde bij het tijdelijke Stadhuis aan de Radesingel.

De stille tocht, die normaal gesproken elke 4 mei vanaf het Joods Monument naar het Martinikerkhof loopt, is in verband met het coronavirus afgeblazen. De organisatie in Groningen riep mensen op om thuis mee te herdenken.

Maandagavond leggen burgemeester Koen Schuiling en Commissaris van de Koning René Paas nog een krans bij het monument op het Martinikerkhof, nadat er om 20.00 uur twee minuten stilte in acht zijn gekomen. Burgemeester Schuiling zal dan ook een toespraak houden. RTV Noord gaat de herdenking live op televisie en internet uitzenden.