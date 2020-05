04-05-2020, DitisRoden.nl

Medische noodsituatie bij bedrijf in Nieuw-Roden (video)

Nieuw-Roden - Een traumahelikopter landde vanmiddag rond 12.00 uur op een weiland langs de Terheijlsterweg in Nieuw-Roden voor een medische noodsituatie.

Inmiddels waren er diverse hulpdiensten aanwezig bij een bedrijf aan dezelfde weg. Politiewagens en ambulances waren massaal aanwezig. Wat precies de reden is geweest is niet bekend. Een ambulance reed later met zwaailichten weg, waarschijnlijk richting ziekenhuis met een persoon erin. Politie is nog bezig met een onderzoek bij de woning.