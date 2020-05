04-05-2020, 112Groningen.nl & Politie AA & Hunze

Ongeveer 100 planten aangetroffen in hennepkwekerij Nieuwediep

Nieuwediep - De politie Drenthe heeft vanmiddag, 4 mei, een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen in een pand in het plaatsje Nieuwediep op de grens van Groningen en Drenthe.

Het is onbekend hoe de politie de kwekerij op het spoor was gekomen. Toen de politie een inval deed in het desbetreffende pand troffen zij een kwekerij aan met zo'n 100 planten. Het vermoeden bestaat dat er al vaker geoogst is in de kwekerij. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang, de verdachte zal op een later moment worden gehoord door de recherche.